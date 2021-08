Afghanistan, Biden: "Non passerò questa guerra al mio successore"

IPA

"Non passerò" la guerra contro i talebani in Afghanistan "ad un quinto presidente americano". E' quanto afferma Joe Biden, lanciando un monito ai talebani: "Ogni azione da parte loro sul terreno in Afghanistan, che mette a rischio il personale Usa o la nostra missione diplomatica, riceverà una rapida e forte risposta militare". Il presidente ha autorizzato il dispiegamento di 5mila soldati per il ritiro del personale americano e alleato.