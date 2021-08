Afghanistan, Biden: "No a un altro Vietnam" 

Ansa

"Non voglio che si ripeta in Afghanistan quello che abbiamo vissuto in Vietnam". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden. "So che sarò criticato però preferisco essere criticato piuttosto che aspettare che ancora un altro presidente, il quinto, debba prendere queste decisioni. Questa è la decisione giusta per noi, per il nostro popolo e per i nostri coraggiosi militari che hanno servito la nazione", ha quindi aggiunto.