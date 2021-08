"Il Paese non sarà usato come base per i terroristi". Così il presidente Joe Biden parlando alla Casa Bianca sull'Afghanistan. "Gli Usa sono l'unico Paese al mondo a poter organizzare un'evacuazione del genere e rispetteranno i loro impegni", ha poi aggiunto Biden rivolgendosi agli americani. "Vi riporteremo a casa non ci saranno errori, questa operazione è pericolosa, ci sono rischi, ma mobiliterò tutte le le risorse necessarie", ha affermato.