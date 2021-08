Borrell: In Afghanistan in corso una catastrofe"

"Quello che è accaduto in Afghanistan è una catastrofe, lo è per gli afghani, lo è per la credibilità occidentale, lo è per le relazioni internazionali. E' un incubo. Non possiamo portare via tutti gli afgani fuori dal Paese", ammonisce intanto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'audizione straordinaria al Parlamento europeo.