Afghanistan, Bbc: 10mila in attesa all'aeroporto di Kabul

Sono circa 10mila le persone accalcate nell'area dello scalo di Kabul, in attesa di lasciare l'Afghanistan, tra civili in fuga dai talebani (ex collaboratori locali delle missioni dei Paesi Nato e loro familiari) e cittadini stranieri rimasti nel Paese. Lo riferisce la Bbc citando fonti del Pentagono. Secondo i media britannici, il ponte aereo della Raf ha intanto permesso nelle ultime 24 ore la partenza di altre 1.200 persone.