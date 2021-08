Afghanistan, atterrati a Fiumicino altri 211 evacuati

Ansa

Altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul via Kuwait City nell'ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa, sono giunti poco dopo le 7 all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell'Aeronautica militare. Ultimata la profilassi anti-Covid, i rifugiati sono stati trasferiti con pullman dell'Esercito presso strutture dedicate. Per l'operazione "Aquila Omnia", la Difesa ha messo in campo otto aerei.