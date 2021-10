Afghanistan, attacco in una moschea a Kabul: diversi morti

-afp

Diverse persone sono rimaste uccise nell'attacco a una moschea, a Kabul. Lo riferisce Zabohullah Mujahid, portavoce e viceministro dell'Informazione e della cultura. Mujahid ha scritto su Twitter che una forte esplosione è avvenuta vicino alla moschea Eid Gah, nella capitale del Paese. Sembra che in quel momento ci fosse in corso una cerimonia per ricordare la madre di Mujahid, scomparsa recentemente.