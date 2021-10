Afghanistan, attacco a Jalalabad: almeno quattro morti

Ansa

Quattro persone, due combattenti talebani e due civili, sono rimasti uccisi in un attacco armato a Jalalabad, in Afghanistan. Lo ha riferito l'esponente dell'Emirato islamico Mohammad Hanif, aggiungendo che altri due civili sono rimasti feriti. Tra le vittime ci sarebbe anche Sayed Maroof Sadat, ex portavoce della Direzione per l'Agricoltura del Nangarhar, la regione al confine col Pakistan insanguinata dagli attacchi dell'Isis-k.