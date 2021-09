Afp

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ringraziato Luigi Di Maio "per il sostegno inestimabile dato dall'Italia alle nostre operazioni di evacuazione da Kabul". Lo scrive lo stesso capo della diplomazia Usa su Twitter spiegando che nell'incontro avuto con il ministro degli Esteri italiano si sia parlato di "come la comunità internazionale possa continuare a promuovere la sicurezza per gli afghani e i nostri alleati".