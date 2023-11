Aereo militare americano si schianta nel Mar Mediterraneo: 5 morti

Cinque militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loro aereo nel Mar Mediterraneo orientale durante un'esercitazione.

Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti. Washington ha schierato un gruppo d'attacco di portaerei nell'area mediterranea come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale.