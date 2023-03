Addio a Franco Rosso, pioniere del turismo italiano e dei viaggi organizzati

Rosso si era stabilito a Lugano ormai da molti anni. Ad annunciare la sua scomparsa figli Sara, Paolo e Alessandro. I funerali si terranno giovedì presso il Tempio Crematorio di Lugano, alle 14. Seguirà poi una cerimonia presso l'hotel The View.

"Addio a Franco Rosso, l'uomo a cui dobbiamo l'invenzione del viaggi organizzati, definito "re del turismo" che tanto ha dato al comparto e all'Italia", ha scritto in tweet il ministro del Turismo, Daniela Santanché.

Nel 1953 Rosso fondò il suo primo ufficio a Torino con proposte per l'epoca "futuristiche": i viaggi in Europa e il primo catalogo di crociere. Dopo la crescita negli anni del boom economico, negli anni '70 allargò l'offerta, tra viaggi in Africa e safari in Kenya. Fu proprio lui a organizzare il primo volo charter dall'Italia verso Nairobi.

L'amore per l'Africa

Il suo legame con l'Africa - continente di cui si innamorò da ragazzino grazie ai racconti del padre, che lavorò lì come capocantiere - rimase sempre strettissimo. Fino a tarda età trascorse lì anche 6 mesi l'anno. "Tutti consideravano il Kenya solo per i safari - disse in un'intervista a MalindiKenya.net, portale degli italiani in Kenya - ma io ero convinto che la costa avesse grandi potenzialità: il clima favoloso, la natura vergine, la gente cordiale, la differenza minima di fuso orario che la faceva preferire alle mete caraibiche. I voli charter avrebbero avvicinato ancor di più l'Europa alle belle spiagge e ai mari caldi, soprattutto nei mesi invernali. In Kenya mancavano solo le infrastrutture; e non era poco".