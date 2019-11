Addio a Emma, la bimba malata di cancro a cui tutto il mondo inviava le foto dei cani che lei tanto amava

"Emma Claere Mertens si è spenta tra le braccia di sua mamma e le mie. Ha combattuto con tutte le sue forze, ma era tempo di tornare a casa e lasciarsi alle spalle il dolore. Nelle sue ultime ore, le abbiamo raccontato quante persone la adoravano e che era il momento giusto per andare. Ci mancherà moltissimo". Così il padre della piccola Emma ha dato l’annuncio della morte della figlioletta di 8 anni a causa di una rara e inoperabile forma di tumore al cervello che le era stata diagnosticata lo scorso gennaio.



La storia di Emma aveva fatto il giro del mondo grazie al suo grande amore per i cani, amici davvero speciali che le davano forza nei giorni difficili della malattia. Per questo i genitori avevano lanciato un appello sui social network chiedendo a tutti di mandare le foto dei loro amici. Così, Emma si sentiva circondata di tanto amore.



L'annuncio dell'iniziativa social era partito da Hartford, una città di circa 14mila abitanti nel Wisconsin ed era stato ripreso in poco tempo dai media di tutto il mondo. La partecipazione è stata enorme sin dall'inizio: Emma ha iniziato a ricevere centinaia di migliaia di foto in buste, post sui social e via email. Fino al triste epilogo, reso un po' più dolce dall'affetto ricevuto da tutto il mondo nelle ultime settimane di vita.