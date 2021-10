Accordo su digital tax: via dazi Usa su alcuni Paesi Ue, tra cui l'Italia

-afp

Gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, hanno raggiunto un accordo per mettere fine alla disputa sulle digital tax. In base all'intesa, spiega l'ufficio del rappresentante del Commercio americano, gli Stati Uniti ritireranno i dazi punitivi. Gli Usa, si legge in una nota, "continuano a opporsi all'attuazione di tasse unilaterali sui servizi digitali da parte dei partner commerciali".