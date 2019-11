Accordo Malta sui migranti, la Ue: "La Libia non è un porto sicuro"

Anche l'Europa interviene sul presunto "accordo segreto" che Malta avrebbe raggiunto con la Libia in tema migranti, e ribadisce che "la Libia non è un porto sicuro". La portavoce della Commissione Ue, Mina Andreeva, spiega però che a Bruxelles "abbiamo visto i report ma non abbiamo i dettagli, e dunque non abbiamo nessun commento a riguardo da fare. E poi non posso commentare qualcosa che non è stato confermato".