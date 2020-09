Accoltellamento a Parigi, due sospettati in stato di fermo

Due persone, una delle quali di origine indo-pachistana, sono in stato di fermo per l'accoltellamento avvenuto vicino alla ex sede di Charlie Hebdo di Parigi. L'attacco sarebbe avvenuto con una mannaia. I due feriti sono un uomo e una donna, dipendenti dell'agenzia di stampa Premières Lignes, la cui redazione si trova vicino a quella che fu del settimanale satirico. La procura antiterrorismo ha aperto un'indagine per tentato omicidio.