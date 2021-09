Abusi sessuali in Congo, Oms si scusa per suoi dipendenti

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è scusato con le vittime di abusi sessuali perpetrati da dipendenti dell'organizzazione in Congo. Un rapporto indipendente accusa l'Oms di lacune e negligenza. Ghebreyesus ha promesso "conseguenze gravi" per i responsabili.