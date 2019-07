Abu Mazen: "Il Papa salvi la presenza cristiana a Gerusalemme"

Il presidente palestinese Abu Mazen ha inviato una lettera a Papa Francesco nella quale chiede l'intervento "urgente" del Pontefice per "salvare la storica presenza cristiana" a Gerusalemme. Nella missiva, trasmessa dall'ambasciatore palestinese in Vaticano Issa Kassissieh, Abu Mazen esprime "profonda preoccupazione per le crescenti violazioni israeliane contro il popolo palestinese in generale e la presenza cristiana in Palestina".