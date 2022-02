A Vienna riparte il negoziato sul nucleare iraniano

Ansa

Ripartono oggi a Vienna i negoziati sul nucleare iraniano, in una fase in cui sono attese "decisioni politiche". Diverse fonti registrano un "cauto ottimismo", ma funzionari Usa coinvolti nei colloqui ammoniscono d'altro canto che il tempo stringe e ormai restano solo poche settimane per salvare lo storico accordo faticosamente raggiunto nel 2015. Per Teheran non potrà esserci alcun accordo finché non saranno revocate tutte le sanzioni imposte dagli Usa.