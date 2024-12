Taiwan: 53 jet e 11 navi militari della Cina intorno all'isola

La Cina non permetterà che "le forze separatiste di Taiwan vadano fuori controllo con le forze esterne" e "non adotterà mai l'approccio del 'wait and see'", ha riferito la portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese Zhu Fenglian, nel mezzo della più grande mobilitazione marittima di Pechino intorno all'isola dal 1996. Zhu ha citato il rifiuto del Mainland Affairs Council, l'omologa agenzia di Taipei, di revocare il divieto di tour di gruppo dalla Cina come una mossa che "espone ulteriormente la natura" delle autorità del Partito democratico progressista, al potere a Taiwan, "di cercare il confronto e l'indipendenza".