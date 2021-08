A New York una donna musulmana a capo della polizia: è la prima volta

Filastine Srour è nata nel Bronx da immigrati palestinesti. I suoi genitori, infatti, provengono dal villaggio di Beit Nuba in Palestina, dove hanno vissuto prima di rifugiarsi nel campo profughi di Qalandia, vicino Gerusalemme, dopo aver lasciato il loro villaggio in seguito al genocidio del 1948.

Il sogno di entrare in polizia - Il neopromosso capitano ha una laurea in criminologia e un master in psicologia forense. Il sogno di entrare in polizia inizia da piccola, quando comincia ad ammirare la lotta al crimine e l'impegno verso la comunità da parte degli agenti nel quartiere nel quale vive. Inizia così ad ammirarli sognando la divisa. Sogno che si realizza a 21 anni, quando diventa agente di polizia: da allora ha trascorso la maggior parte della sua carriera in pattuglia, poi è stata nominata comandande della squadra. Ora la promozione a capitano.

Un esempio per tutte le ragazze del mondo - Filastine Srour ha svolto un ruolo importante nella promozione della questione palestinese a New York. L'ultimo è stato convincere la polizia della città ad alzare la bandiera palestinese durante la cerimonia di premiazione. "La sua dedizione alla lotta contro la criminalità e al miglioramento della vita dei newyorkesi la porterà senza dubbio a compiere grandi imprese" ha scritto Nypd Middle Est & Turkic Society in post condiviso su Facebook. E Nypd Muslim Officers Society ha aggiunto: "Sei un grande esempio e un modello per tutte le ragazze del mondo".