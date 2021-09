Ambasciatrice Usa giura sul Kindle

twitter

Anche i giuramenti ufficiali cambiano volto nell'era del'hi-tech. Ne è un esempio Suzi LeVine, diplomatica statunitense responsabile dei rapporti con Svizzera e Liechtenstein, che nel giorno del suo insediamento non ha preso in mano la classica copia d'annata della Costituzione americana per prestare giuramento, bensì la versione 2.0, ovvero quella digitale di un dispositivo Kindle.