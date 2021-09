11 Settembre, Mattarella: Italia con alleati contro minaccia terroristica

ansa

"L'Italia è solidale con gli Stati Uniti e gli altri alleati per fronteggiare ogni minaccia terroristica, spegnere i focolai di guerra e per rafforzare un ordine mondiale incentrato sul diritto, sulla giustizia sociale ed economica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. "Quella tragedia ci ha uniti nel segno del dolore", ha aggiunto.