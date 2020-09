11 settembre, la polizia di New York omaggia gli agenti eroi

"19 anni dopo, il nostro account è dedicato a ricordare i nostri fratelli e sorelle caduti nell'11 settembre". Così sul profilo Twitter la polizia di New York ha pubblicato le foto dei 23 agenti eroi, morti nel crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. "Il 9/11 Tribute in Light serve come promemoria delle vite perse in quel tragico giorno".

"In questa notte di 19 anni fa, migliaia di americani hanno dato il bacio della buonanotte ai loro cari per l'ultima volta, inclusi 23 agenti di polizia di New York, 343 vigili del fuoco e 37 ufficiali dell'autorità portuale di New York", ricorda in un secondo Twitter, sotto l'hastag #NeverForget, il dipartimento della polizia.