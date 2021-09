11 Settembre, Kamala Harris: "L'unità è possibile e fondamentale"

Ansa

"I giorni che sono seguiti all'11 settembre ci ricordano che l'unità è possibile in America. L'unità è fondamentale: è essenziale per la nostra prosperità, per la nostra sicurezza nazionale". Lo ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris da Shanksville, in Pennsylvania, dove l'11 Settembre 2001 si è schiantato il volo 93 diretto a Washington.