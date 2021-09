11 Settembre, Biden loda Bush per il suo appello all'unità

Afp

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lodato l'intervento e l'appello all'unità pronunciati da George W. Bush, ex presidente repubblicano, alle commemorazioni dell'11 Settembre. "Vent'anni fa, quasi tremila vite sono state interrotte da un indicibile atto di codardia e odio. Come nazione, non dobbiamo mai dimenticare", ha commentato Biden.