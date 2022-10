Zelensky: droni da Iran sono simbolo fallimento Mosca

I droni iraniani utilizzati da Mosca sono un simbolo del suo "fallimento militare e politico".

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto intervento serale su Telegram. "Per decenni hanno speso miliardi di dollari per il loro settore militare e industriale e hanno finito per inchinarsi a Teheran per ottenere droni e missili piuttosto semplici", ha aggiunto.