Mondo
operazione a ferragosto

'ndrangheta, i carabinieri del Ros arrestano tre latitanti a Ibiza

I tre malviventi risultavano colpiti da mandato di arresto europeo emesso dal gip di Roma per associazione finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso

20 Ago 2025 - 13:51
© Da video

I carabinieri del Ros hanno arrestato il 15 agosto a Ibiza tre latitanti italiani accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il blitz è scattato assieme alla polizia spagnola. "I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna - spiega una nota - sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista dedita al narcotraffico con base a Roma con a capo un 57enne calabrese".

Indagine Anemone

 Il provvedimento restrittivo, effettuato su disposizione della Dda di Roma, è nell'ambito dell'indagine del Ros denominata Anemone in cui, l'8 luglio, erano state arrestate 24 persone tra l'Italia e l'Albania. I tre latitanti risultavano colpiti da mandato di arresto europeo emesso dal gip di Roma.

Arrestato a luglio il boss dell'organizzazione

 Proprio il 57enne a capo dell'organizzazione criminale era stato arrestato a luglio. L'uomo era già stato condannato, spiega la stessa nota, "poiché ritenuto elemento apicale della locale 'ndrangheta di Volpiano (Torino), promanazione criminale di quella di Platì (Reggio Calabria). Secondo quanto emerso dalle indagini il 57enne, dopo essersi trasferito a Roma agli inizi degli anni 2000, aveva assunto il controllo dell'area di san Basilio. Della stessa organizzazione facevano parte anche i suoi tre figli. 

