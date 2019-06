'Ndrangheta, 007 Uruguay misero in guardia su possibile fuga boss

L'intelligence dell'Uruguay avvertì un anno fa di una possibile fuga del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito dal carcere di Montevideo. Quell'informativa però non fu presa in considerazione dal ministero dell'Interno di Montevideo, secondo quanto sostiene l'emittente Vtv Noticias, che sottolinea di aver visionato un documento del Dipartimento di investigazioni del 6 giugno 2018. Nel rapporto si ipotizzava un piano di fuga identico a quello messo in atto.