"Come riconoscere gli ebrei": titolo shock su un settimanale polacco

"Come riconoscere gli ebrei". E' polemica in Polonia per il titolo con cui un settimanale di estrema destra ha aperto la sua prima pagina. La pubblicazione, "Tylko Poska", fa parte della mazzetta in dote ai parlamentari di Varsavia. L'articolo antisemita è stato segnalato da un deputato dell'opposizione, Michal Kaminski, che ha subito chiesto di aprire un'indagine. La cancelleria del Parlamento chiederà la rimozione della rivista dal press kit.