"Attacchi senza precedenti", la Francia richiama l'ambasciatore a Roma

A scatenare la durissima reazione della Francia è stato l'incontro a Parigi di Alessandro Di Battista e di Luigi Di Maio con uno dei leader dei gilet gialli, Christof Chalencon. Un confronto a cui era seguita una nota M5s per sottolineare che "sono molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".



"La campagna elettorale non giustifica la mancanza di rispetto" - "Essere in disaccordo è una cosa, strumentalizzare le relazioni a fini elettorali è un'altra", attacca il ministero degli Esteri francese, che lancia quindi "un appello all'Italia affinché agisca per ritrovare la relazione di amicizia e rispetto reciproco, all'altezza della nostra storia e del nostro destino comune. La campagna per le europee non può giustificare l'assenza di rispetto per i popoli e la loro democrazia".