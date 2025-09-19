Al via la nuova campagna Mediaset dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

"Agire sposta l'ago della bilancia" recita il claim della campagna digital
In Italia, secondo i dati disponibili, sono circa 3,5 milioni le persone che convivono con un disturbo alimentare (Fonte: Ospedale Bambino Gesù). Un fenomeno che troppo spesso rimane nell’ombra, soffocato dal silenzio, dallo stigma e dalla disinformazione.
L'iniziativa, veicolata attraverso un claim d'impatto - "Agire sposta l'ago della bilancia"- si pone l'obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per riconoscere tempestivamente i segnali di un disturbo alimentare, fornendo consigli utili per sostenere chi ne è coinvolto. La campagna sarà online dal 21 al 27 settembre sui profili social e sul sito web di Mediaset per il futuro e nei circuiti Digital Out Of Home.
Anche questa campagna fa parte di Mediaset per il futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse ambientale e sociale di Mediaset, attraverso cui il Gruppo, consapevole del proprio ruolo sociale e comunicativo, rinnova quindi il proprio impegno nel promuovere una cultura della consapevolezza e della cura in modo concreto.
