Dal 21 al 27 settembre 2025

Al via la nuova campagna Mediaset dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

"Agire sposta l'ago della bilancia" recita il claim della campagna digital 

19 Set 2025 - 14:18
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

In Italia, secondo i dati disponibili, sono circa 3,5 milioni le persone che convivono con un disturbo alimentare (Fonte: Ospedale Bambino Gesù). Un fenomeno che troppo spesso rimane nell’ombra, soffocato dal silenzio, dallo stigma e dalla disinformazione.

L'iniziativa, veicolata attraverso un claim d'impatto - "Agire sposta l'ago della bilancia"- si pone l'obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per riconoscere tempestivamente i segnali di un disturbo alimentare, fornendo consigli utili per sostenere chi ne è coinvolto.  La campagna sarà online dal 21 al 27 settembre sui profili social e sul sito web di Mediaset per il futuro e nei circuiti Digital Out Of Home.

Anche questa campagna fa parte di Mediaset per il futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse ambientale e sociale di Mediaset, attraverso cui il Gruppo, consapevole del proprio ruolo sociale e comunicativo, rinnova quindi il proprio impegno nel promuovere una cultura della consapevolezza e della cura in modo concreto. 

