Al via la nuova campagna Mediaset dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

L'iniziativa, veicolata attraverso un claim d'impatto - "Agire sposta l'ago della bilancia"- si pone l'obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per riconoscere tempestivamente i segnali di un disturbo alimentare, fornendo consigli utili per sostenere chi ne è coinvolto. La campagna sarà online dal 21 al 27 settembre sui profili social e sul sito web di Mediaset per il futuro e nei circuiti Digital Out Of Home.