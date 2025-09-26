Logo Tgcom24
Al via la nuova campagna di Mediaset per promuovere l'educazione affettiva

Dal 28 settembre verrà lanciata la campagna crossmediale con il claim "Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte"

26 Set 2025 - 13:45
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Mediaset, consapevole del proprio ruolo comunicativo e sociale, promuove una nuova iniziativa con l'intento di sensibilizzare il proprio pubblico su un tema sempre più rilevante e urgente per la società italiana: l’educazione affettiva.

Attraverso il claim "Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte", la campagna crossmediale si sviluppa in tre spot, ciascuno dedicato a un'emozione specifica — rabbia, gelosia e invidia — con l'obiettivo di invitare a riflettere sull'importanza di riconoscere e gestire in modo consapevole ciò che proviamo.

La campagna, in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su tutti i canali del Gruppo, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity Lab, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti. La serie, composta da 5 episodi, sarà disponibile su Mediaset Infinity a partire dal 28 settembre. 
L'obiettivo di entrambe le iniziative è quello di mostrare come anche le emozioni più difficili possano trasformarsi in preziose alleate, se accolte e gestite con responsabilità e consapevolezza.

Mediaset conferma così il proprio impegno all’interno del progetto Mediaset per il futuro, scegliendo di sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilevanza sociale attraverso una comunicazione integrata e capillare, volta a promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto reciproco.

