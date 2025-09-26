Al via la nuova campagna di Mediaset per promuovere l'educazione affettiva

La campagna, in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su tutti i canali del Gruppo, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity Lab, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti. La serie, composta da 5 episodi, sarà disponibile su Mediaset Infinity a partire dal 28 settembre.

L'obiettivo di entrambe le iniziative è quello di mostrare come anche le emozioni più difficili possano trasformarsi in preziose alleate, se accolte e gestite con responsabilità e consapevolezza.