E3, Andrea Persegati (Nintendo): "Smash Bros e Pokémon saranno le hit di Natale"

Anche per Nintendo l'E3 di Los Angeles rappresenta un momento per schierare i suoi pesi massimi. Certamente la casa di Kyoto non ha mancato di... combattere, vista l'attenzione dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, vero e proprio mattatore dell'evento con code lunghissime per poterlo provare in anteprima. Ci sono però anche i Pokémon, Fortnite e altri giochi: racconta tutto Andrea Persegati di Nintendo Italia in questa intervista.