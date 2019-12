Star Wars Jedi: Fallen Order, sette consigli importanti per la vostra avventura

In Star Wars Jedi: Fallen Order , il gioco d'azione ambientato in una galassia lontana lontana lanciato da Electronic Arts e Respawn Entertainment lo scorso novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, potrete vivere un'avventura spaziale che include alcuni degli elementi più amati della saga creata da George Lucas. Questa pagina raccoglie una piccola lista di importanti dritte, trucchetti e strategie utili per il vostro viaggio spaziale con Cal Kestis e BD-1 .

Recatevi subito a Dathomir per un importante potenziamento per la spada laser

Subito prima di volare verso Zeffo, potete virare verso Dathomir per una piccola, ma rilevante deviazione. Attenzione, però: questo pianeta è molto, molto ostile e, per mettere le mani su un utile potenziamento per la vostra spada laser, dovrete esporvi a dei rischi.

Per scovarlo, seguite il sentiero principale di Dathomir fino a che non vi imbatterete in uno sconosciuto incappucciato. Da qui, seguite il percorso sulla sinistra fino all’ingresso di una caverna.

Qui, su un piano da lavoro, troverete il potenziamento - come mostrato nella mappa seguente.

Ricordatevi che NON potrete accedere a tutte le aree fin da subito

Vi siete imbattuti in strane e luminose pietre rosse, oppure con dei percorsi fuori dalla vostra portata? Non preoccupatevi: alcuni percorsi vi saranno preclusi, finché non sbloccherete alcune abilità particolari. Una volta sbloccate, la luce che circonda queste barriere diventerà azzurra, mostrando in maniera chiara a quali nuove strade potrete accedere.

BD-1 vi può dire se c’è qualcosa di interessante nei dintorni

BD-1 è molto di più di un semplice (e simpatico!) droide: il suo scanner è in grado di sondare molti oggetti che incontrerete lungo il vostro percorso.

Nella maggior parte dei casi, queste scansioni riveleranno parti della storia del mondo di Star Wars Jedi: Fallen Order; se in un’area è presente un oggetto, BD-1 vi salterà sulle spalle e vi indicherà la direzione dove si trova - continuando a fissarlo finché non utilizzerete lo scanner, o finché non ve ne andrete.

Parlate con i membri del vostro equipaggio per alcuni dialoghi aggiuntivi

Ogni tanto, ritagliate un po’ di tempo per fare due chiacchiere con i vostri compagni di viaggio: hanno spesso cose interessanti da dire. Quasi sempre si tratta di dialoghi opzionali, che non offrono alcuna ricompensa speciale, ma rivelano interessanti dettagli sulle loro storie individuali.

Se vi intriga il lato narrativo di Star Wars Jedi: Fallen Order, non lasciateveli scappare!

Riposatevi solo se strettamente necessario

Una cosa che imparerete in fretta è che, nel corso della campagna, si torna spesso sui propri passi e non c’è alcun modo di effettuare viaggi veloci. Per questo è essenziale riposare solo quando è davvero necessario, dal momento che questa operazione non si limita a ripristinare la vostra barra della salute e gli Stim, ma riempi nuovamente il mondo di gioco degli avversari di cui vi eravate già liberati.

Potete facilmente immaginare che ripercorrere una strada appena battuta, zeppa di scontri difficoltosi, possa risultare davvero frustrante!

Scansionate i nemici per scoprire i loro punti deboli

A seconda del livello di difficoltà selezionato, alcuni dei nemici che incontrerete lungo il vostro percorso saranno piuttosto duri da abbattere, ma fortunatamente gli sviluppatori hanno aggiunto la possibilità di scansionare un avversario sconfitto per scoprirne i punti deboli.

Grazie a questa funzione, riceverete una guida strategica dettagliata su come affrontare i diversi nemici, spedendola direttamente nel vostro menu. Al suo interno troverete tutto quello che vi serve di sapere per rendere il vostro secondo (o terzo, o quarto, o…) incontro di gran lunga più semplice rispetto al primo.

Mettete sempre al primo posto l’esplorazione

Inutile girarci intorno: Star Wars Jedi: Fallen Order non è stato pensato come un videogioco di azione frenetica e senza tregua, ma come una sorta di puzzle-platform in terza persona con un grosso accento sull’esplorazione.

Per questo motivo è importante, di tanto in tanto, rallentare, evitando di correre verso l’obiettivo successivo, ritagliando un attimo di tempo per dare la caccia ai vari tesori nascosti nel mondo dal team di Respawn.

