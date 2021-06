Mondoku, enigmi portatili in un museo d'arte moderna virtuale

Il sergente Hartman di Full Metal Jacket non pensava a un complimento quando diceva ai suoi soldati "sei brutto come un quadro d’arte contemporanea". A far cambiare opinione ci pensa Mondoku , un gioco mobile che combina l’idea di Sudoku con un aspetto visivo che ricorda molto i quadratoni di Modrian .

Ogni "livello" – ce ne sono moltissimi – propone una serie di quadrati che vanno riempiti con numeri e colori seguendo le regole del Sudoku: nessuna colonna o riga può avere lo stesso numero o colore. A complicare le cose, però, in Mondoku esistono caselle che prendono due o tre righe, e quindi bisogna ragionare molto bene prima di piazzare lo "uno blu" oppure il "tre rosso".

Certo, il gioco vi avvisa subito dell’errore, quindi non c’è rischio di costruire complicate soluzioni per poi scoprire che c’è un difetto nelle fondamenta. E andando a caso, è abbastanza facile imbroccare le soluzioni dei primi livelli introduttivi. Poi la difficoltà sale come un ottovolante del parco divertimenti, e invece di metterci qualche secondo potreste impegnarvi anche diversi minuti per ogni livello medio o difficile.

Il gioco si scarica gratuitamente su dispositivi iOS e Android (noi l'abbiamo provato su iPhone 12): superando un livello senza errori si guadagnano cinque stelline, sbagliando sempre meno. Per sbloccare i livelli successivi, è necessario "sborsare" queste stelline, quindi o giocate molto bene o dovrete ricorrere agli acquisti in-app per aprirvi la strada ai livelli più complessi. Al cambio attuale, una stanza del settimo piano, per esempio, "costa" 300 stelline, corrispondenti a circa 1.50 euro. Oltre ai "piani" ci sono anche dei livelli "temporanei" che cambiano ogni settimana.

