Legends of Kingdom Rush, uno strategico a turni in formato tascabile

Generalmente, in questa rubrica non badiamo troppo al "pedigree" dei videogiochi, ma nel caso di Legends of Kingdom Rush faremo un’eccezione. Prodotto da Ironhide , è il quinto di una genia di strategici iniziata con Kingdom Rush , che ha fatto un po’ la storia del genere su dispositivi mobile. Quando la diffusione degli smartphone e dei tablet è esplosa una quindicina di anni fa, gli sviluppatori di videogiochi si son trovati di fronte alla sfida di creare titoli che potessero essere utilizzati senza un mouse o un controller , ma sfruttando lo schermo touch.

In molti si sono arenati, specie agli inizi, su interfacce e sistemi di controllo quantomeno farraginosi, ma qualche saggio ha escogitato soluzioni molto funzionali non solo per poter giocare sui device appena inventati dalla fucina di Steve Jobs, ma che addirittura fossero migliori delle controparti su console e PC.

IGN

Uno dei generi che su smartphone funziona meglio che su piattaforme tradizionale è il tower defense, uno strategico in cui il giocatore è chiamato a piazzare delle difese e aggiornarle, aspettando le “ondate” di orde nemiche. E tra i tower defense, la serie inaugurata da Kingdom Rush è una delle migliori.

Saltiamo al presente: quando sotto Apple Arcade, l’abbonamento da circa 5 euro mensili "all you can play" che fa giocare a chi lo sottoscrive un centinaio di giochi di qualità e senza microtransazioni, è apparso il nuovo gioco di Ironhide, avrei scommesso buona parte della mia collezione di videogiochi Amiga che sarebbe stato una nuova variazione sul tema Tower Defense. Per fortuna che non l’ho fatto, perché avrei perso: Legends of Kingdom Rush segna, è il caso di dirlo, un cambio di strategia da parte di Ironhide.

IGN

Anziché un tower defense in tempo reale, è un tattico a turni. Guiderete un piccolo manipolo di eroi, gli appassionati lo chiamano "party", in una serie di battaglie lungo una strada che cambia ogni volta. La successione degli scontri è procedurale – c’è un pizzico di pianificazione da parte dei designer, ma molta casualità che rende ogni "campagna" unica. Le battaglie sono degli scontri a turni, in cui muovete uno dei vostri eroi, poi si muove quello nemico, e via dicendo. Essenzialmente, avrete a disposizione tre "tipologie" di eroi: il guerriero che mena come un fabbro, il ladro/ranger che tira con l’arco, e il mago con i suoi micidiali incantesimi.

Come sa chiunque abbia mai giocato a un gioco di ruolo, il guerriero va in prima fila e deve difendere maghi e ladri, che sono potenti da lontano ma se si trovano a combattere in corpo a corpo durano meno di una bolla di sapone. Lungo la strada potrete reclutare nuovi eroi, con abilità magari peculiari e uniche; fare rifornimento e curarvi; soprattutto, combattere contro le orde di nemici di vario genere – c’è tutto il bestiario che potete aspettarvi da un gioco fantasy, dagli orchi ai lupi mannari, dai goblin ai mostri con qualche tentacolo di troppo.

IGN

Per chi ama la tattica e le battaglie a turni, è una manna dal cielo; il ritmo è abbastanza veloce, visto che le battaglie coinvolgono generalmente 10-14 elementi, e quindi durano al massimo una decina di minuti. C’è anche da dire che le campagne hanno un sapore "roguelike", ovvero se sbagliate e venite massacrati al penultimo scontro, dovrete rifarvi tutto da capo, conservando ben poco di quello che avete accumulato. E riprovare con una tattica diversa!

Legends of Kingdom Rush è disponibile su Apple Arcade, noi l'abbiamo provato su iPhone 12.

