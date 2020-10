La Storia sul Tavolo: a un passo dalla Terza Guerra Mondiale

IGN

Eccoci arrivati al secondo episodio de La Storia sul Tavolo, la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché youtuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta in video un evento storico e ci suggerisce come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. In questo episodio affrontiamo quelle (quasi) due settimane in cui il mondo è si è ritrovato a un passo dalla Terza Guerra Mondiale.