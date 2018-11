Due ali per volare!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 11 – Dopo l'ormai abituale abbuffata Champions/Europa League è tempo di ritornare a FUT. Per l'undicesimo appuntamento della stagione è stato preparato un 3-4-3 supersonico con il giustiziere dell'Inter Christian Eriksen (89) come capitano. Per completare questa squadra velocissima servono più o meno 1.300.000 crediti (PS4/Xbox One/PC). A difendere la porta della SdS nummero 11 c'è Jirí Pavlenka (84) , giocatore del Werder Brema. Il portierone della Repubblica Ceca è forte nelle uscite di piede, ha un buon piazzamento tra i pali e ottimi riflessi. Per 19.000 crediti si acquista un buon portiere, nulla di più. Il terzetto difensivo Alexander-Arnold (82)/Lang (81)/Caligiuri (83) è tutto da scoprire. Non sono campionissimi ma “solo” tre buoni giocatori. Il laterale inglese del Liverpool è specializzato nei cross e costa meno di 30.000 crediti. Lo svizzero del Borussia M'gladbach è forte di testa e il fisico bestiale per reggere l'urto con gli armadi a due ante che popolano i campi di FUT. Per 12.000 crediti è consigliatissimo. L'italiano dello Schalke 04 è un esterno “tuttofare” che eccelle soprattutto nella fase offensiva. Passaggi, cross e una buona spinta per meno di 20.000 crediti.

Centrocampo spettacolare con la coppia Eriksen (89)/Cazorla (83) a dettare i tempi per gli inserimenti degli esterni Douglas Costa (87) e Keita Baldé (83). Il danese degli Spurs e il brasiliano della Juve sono due top player assoluti con quotazioni da stelle. Decisamente più abbordabili lo spagnolo del Villareal e il senegalese dell'Inter. Quest'ultimo è consigliatissimo: 26.000 crediti per una “bestia” velocissima e immarcabile capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Douglas Costa è uno dei calciatori più veloci in FUT e spacca letteralmente in due le squadre avversarie: in questa versione sfiora i 300.000 crediti ed è un po' caruccio. Decisamente consigliato in versione base (“solo” 48.000 crediti), meno in quella blu Champions League (più o meno 170.000 crediti). Eriksen è costosissimo in tutte le versioni: 380.000 crediti sono una cifra importante per un centrocampista in grado di dipingere assist e di segnare gol spettacolari. Consigliato alla “riccanza” di FUT. Lo spagnolo ex Arsenal sta vivendo una seconda giovinezza nelle fila del Villareal. I piedi sono sempre ottimi, la tecnica pure, la velocità e il fisico meno: 19.000 crediti sono un po' tantini...



Attacco a tutta velocità con le schegge Sterling (86) e Lozano (85) e il bomber Thauvin (86) in mezzo. I primi due sono velocissimi, saltano gli avversari come birilli ma pagano dazio contro i difensori più forti e, dulcis in fundo, costano uno sproposito. Il francese del Marsiglia è pure più lento e non vale il prezzo del biglietto: con 120.000 si possono acquistare attaccanti più forti e devastanti. Giudizio sull'attacco: bene ma non benissimo...



Molto più interessante e abbordabile come prezzi è la panca della SdS numero 11: gli attaccanti da seguire sono lo spagnolo Santi Mina (83), il brasiliano ex Milan Adriano (82), il congolese Lukebakio (82) e l'uruguaiano Stuani (85). Meglio del black friday!