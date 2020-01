Dragon Ball Z: Kakarot, le dritte per cominciare al meglio

Avete appena iniziato la storia di Dragon Ball Z: Kakarot e non sapete come orientarvi nel mondo creato da CyberConnect 2? In questo articolo troverete una serie di suggerimenti e strategie utili a rendervi più semplice la vita all’interno del titolo di Bandai Namco e ottenere il meglio dall’esperienza di gioco: dalle abilità da sbloccare alle tecniche da usare in battaglia, ecco le cose che dovreste sempre tenere a mente .

Cercate di mantenere al massimo la barra Ki

Gli scontri con i boss non sono sempre una passeggiata ed è facile che, nel mezzo dello scontro, tra teletrasporti e sfere di energia esplose da entrambe le parti, ci si dimentichi che tutte quelle mosse stanno spolpando la barra Ki – l’indicatore blu posto al di sotto della barra della vita del personaggio.

È importante abituarsi a usare il proprio Ki con parsimonia: i Super Attacchi sono molto più efficaci, in termini di rapporto costo/danno, rispetto ai colpi più leggeri. Ricordatevi anche, in ogni caso, che potete ricaricare il vostro Ki tenendo premuto il tasto Triangolo/Y, in ogni momento di quiete al di fuori delle battaglie.

Non dimenticate mai gli oggetti curativi

Non c’è niente di peggio di ritrovarsi impegnati in uno scontro impegnativo e scoprire di essere rimasti a corto di oggetti curativi. Che l’abbiate scoperto con le buone o le cattive maniere, fate tesoro di questo consiglio: controllate spesso la vostra scorta di strumenti e ricordatevi di equipaggiarli.

A corto di ingredienti? Chiedeteli ai venditori nella zona!

Avete bisogno di un particolare ingrediente ma non avete voglia o tempo di andarlo a cercare? Potrebbe sorprendervi scoprire che i mercanti, presenti nei vari insediamenti del mondo di gioco, hanno nel loro catalogo un vasto assortimento di materie prime. In particolare, tendono ad avere ingredienti utili per la produzione di oggetti curativi – la prossima volta che farete tappa in una delle città, ricordatevi di darci un’occhiata.

Raccogliete ogni Sfera-Z che vi capita a tiro!

Uno dei più grossi errori che ho commesso nelle prime ore di gioco è stato ignorare alcune delle Sfere-Z che mi sono passate di fronte agli occhi, sparpagliate nelle varie zone visitate.

Le spiegazioni fornite in gioco sono piuttosto scarse, eppure le Sfere-Z sono un aspetto essenziale del gioco, dal momento che permettono di sbloccare nuovi Super Attacchi e abilità che possono essere utilizzate per potenziare le proprie fonti di danno. Ci sono un totale di sei tipologie di Sfere-Z a disposizione, ma le più comuni sono le Verdi, le Blu e le Rosse.

Per rendervi la vita più semplice, ricordatevi che le diverse tipologie di sfere si trovano più facilmente in determinati ambienti:

- Blu - Sott’acqua

- Rosse - Deserto

- Verdi - Foresta

Non ignorate le missioni secondarie

Questi compiti extra, in Dragon Ball Z: Kakarot, sono piuttosto semplici e vi permettono di mettere le mani su oggetti utili – consumabili, ingredienti e persino Emblemi dell’Anima.

Per scovare le missioni secondarie sulla mappa, cercate i punti esclamativi blu.

Usare le Sfere-Z per potenziare le statistiche e le abilità

Nonostante il gioco non si preoccupi davvero seriamente di spiegarlo ai propri giocatori, esiste in effetti un modo per incrementare le caratteristiche e le capacità dei personaggi, in un albero di abilità dedicato ai Super Attacchi.

A meno che non siate incappati già, in maniera fortuita, in questa funzionalità, potreste legittimamente chiedervi dove si trovi, di preciso, il suddetto albero di abilità. Ebbene: nel menu dei personaggi, selezionate uno dei vostri beniamini e premete Triangolo/Y.

Così facendo finirete in un altro menu, che vi permetterà di selezionare tra varie opzioni per sbloccare o potenziare le statistiche o le abilità. Tenete presente però che non potrete avere accesso a tutto immediatamente, ed alcuni potenziamenti vi costeranno un bel po’ di Sfere-Z!

Problemi con i Boss? Studiate i loro schemi di comportamento

Una cosa che imparerete in fretta in Dragon Ball Z: Kakarot è che gli scontri con i Boss non sono esattamente semplici, e in molti casi avrete bisogno di diversi tentativi prima di poterne uscire vincitori.

Nonostante la tentazione di premere forsennatamente tasti in ordine casuale, è importante capire che questi combattimenti richiedono una buona dose di pazienza e strategia. Benché caricare a testa bassa e mettere a segno qualche attacco possa sembrare una buona idea, scoprirete subito che i vostri avversari sono in grado di contrattaccare con violenza.

Per limitare i danni, prendetevi un po’ di tempo per studiare i Boss e i loro schemi di attacco: noterete che vengono eseguiti con un certo tempismo e che, in molti casi, rispettano una sequenza ben precisa.

