Call of Duty: Modern Warfare 2, sette consigli per vincere nella modalità multiplayer

Abbiamo preparato per voi una serie di suggerimenti per essere più competitivi e avere la meglio nelle modalità online.

LA PRATICA RENDE PERFETTI - Le prime partite online in compagnia di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbero non andare come previsto, specie per i nuovi giocatori o quelli che hanno bisogno di tempo per padroneggiare il gameplay. Se appartenete a una di queste due categorie, o semplicemente volete fare un po’ di pratica prima di fare sul serio, potrete avviare un match privato e sfidare i bot guidati dall’intelligenza artificiale dopo aver scelto il loro grado di bravura nelle impostazioni.

In questo modo avrete la possibilità di capire il funzionamento delle varie modalità, imparare la struttura delle mappe e migliorare le vostre abilità. Prima di competere con avversari in carne e ossa non dimenticate di regolare le opzioni, assicurandovi d'impostare la sensibilità del reticolo di mira e che la mira assistita sia attiva.

UN’ARMA, MILLE ACCESSORI - Sono oltre cinquanta le armi e relative varianti inserite nel multiplayer di Modern Warfare 2, ciascuna con le sue statistiche e una montagna di accessori da sbloccare e montare per dar vita a combinazioni uniche. È ovviamente consigliabile provarle tutte per capire quale può fare al caso vostro, testandole all’interno del nuovo poligono di tiro accessibile dall’Armaiolo o nelle partite personalizzate.

Ricordate però che ogni arma può montare un massimo di cinque accessori e quindi dovrete sceglierli attentamente, inoltre alcuni mirini, calci e silenziatori saranno disponibili anche per altre bocche da fuoco senza doverli sbloccare di nuovo.

LA CLASSE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO - Ogni modalità di gioco e ciascuna mappa favoriscono o meno una certa tipologia di equipaggiamenti, per cui farete bene a utilizzare quelli giusti per ottenere degli ottimi risultati. Una volta sbloccata la possibilità di modificare le classi approfittatene per creare più loadout personalizzare, cercando di diversificare le armi principali e secondarie ma anche le granate e i perk da equipaggiare.

Avrete l’imbarazzo della scelta nel farlo, ma in ogni caso è consigliabile ideare almeno una classe dotata di lanciamissili per abbattere le ricompense uccisioni o i mezzi di trasporto in determinate modalità. L’importante comunque è cambiare loadout in base a come si evolve la partita, oppure nel caso abbiate difficoltà ad avere la meglio dei giocatori nemici con l’equipaggiamento utilizzato fino a quel momento.

OGNI MAPPA HA LE SUE STRATEGIE - Imparare a conoscere le mappe del multiplayer competitivo di Modern Warfare 2 è il primo passo per diventare competitivi, soprattutto quelle pensate per gli scontri classici 6-contro-6. Potrete studiare come si deve le arene di gioco sfruttando le partite personalizzate, così da poter memorizzare le principali vie di accesso e i percorsi secondari per compiere degli aggiramenti, oppure i punti in cui sfruttare le linee di tiro e tenere d’occhio le aree più importanti.

Nelle mappe più ristrette sarà consigliabile sfruttare le armi a corta distanza, in quelle più ampie i fucili di precisione o dotati di ottiche a ingrandimento potranno darvi un vantaggio tattico molto importante. Approfondire la conoscenza delle mappe è davvero importante, anche perché potrete prevedere in anticipo i movimenti dei nemici e stanare eventuali camper posizionati nei soliti punti.

CHI SI FERMA È PERDUTO - A proposito dei tanti odiati "camper", nel nuovo capitolo della serie dovrete essere piuttosto dinamici e spostarvi rapidamente da una zona all’altra; restare immobili nello stesso punto vi renderà invece dei bersagli facili e non vi farà divertire. Meglio quindi muoversi tatticamente sfruttando le coperture e restando sempre all’erta, magari equipaggiando perk che vi permetteranno di scattare più a lungo e utilizzando armi con una buona mobilità, favorendo la velocità di movimento del vostro operatore.

Ricordatevi anche di eseguire scivolate e tuffi in avanti per raggiungere un riparo ed evitare i proiettili nemici, dal momento che più sarete dinamici e più gli avversari avranno difficoltà nel mettere a segno i loro proiettili.

LA POTENZA DELLE KILLSTREAK - Le killstreak di Call of Duty possono ribaltare da un momento all’altro le sorti di un match, e per ottenerle non dovrete fare altro che accumulare un numero sufficiente di eliminazioni senza morire per poi attivare fino a tre serie di uccisioni quali UAV, bombardamenti e lanci di approvvigionamenti. Potrete decidere quali killstreak scegliere dalla gestione degli equipaggiamenti, naturalmente quelle meno potenti richiederanno meno uccisioni consecutive a differenza di quelle più devastanti.

In alternativa potrete decidere di attivare le serie di punti, così da poter ottenere missili Cruise, bombardamenti e disturbi UAV accumulando i punti necessari al posto delle uccisioni. Infine, cercate di sfruttare questi vantaggi nei momenti di difficoltà per recuperare terreno, evitando di sprecarli inutilmente.

L’IMPORTANZA DEL GIOCO DI SQUADRA - Non c’è dubbio che giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2 con gli amici di sempre sia di gran lunga più divertente, anziché farlo con giocatori stranieri provenienti da ogni parte del mondo. In ogni caso, per contribuire al successo della vostra squadra dovrete supportare gli altri componenti del team soprattutto in modalità come Soccorso prigionieri e Knockout, dove gli alleati feriti possono essere rianimati e fatti rientrare in partita.

Il gioco di squadra può essere favorito anche dalla difesa e dall’attacco degli obiettivi nelle partite di Dominio, Postazione e Uccisione Confermata, oltre che da una buona comunicazione attraverso la chat vocale o il sistema di ping con cui coordinarsi con gli altri giocatori.

