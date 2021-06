Calico: in bilico tra stress e relax in uno dei migliori giochi da tavolo dell’anno

Leggero ma profondo, spensierato e impegnativo, chiassoso e silenzioso, Calico è un gioco da tavolo che scatena forti emozioni e riesce a entrarti nel cuore lentamente , un po' per il suo aspetto, e un po' per la sua meccanica. Certo, non è epico e articolato come altri titoli di cui gli appassionati parlano sempre, ma questo non toglie che sia un vero gioiellino da scoprire e apprezzare . È come un gatto che dorme sulla coperta: irresistibile!

FASE 1: L'ARRIVO - "Ragazzi che ne dite di un gioco da tavolo? È facile da spiegare e vedrete che vi piacerà!". Non tutti tra i vostri amici reagiranno in modo entusiasta a questa proposta... per molti di loro i board game sono Monopoli e Risiko, roba da bambini. Poi, alla fine, li convincete e la scatola di Calico arriva sul tavolo. Il tono delle voci dei presenti sale improvvisamente di un'ottava: la "carineria" dell'illustrazione prende il sopravvento e gli apprezzamenti sulle illustrazioni si sprecano.

Allestite rapidamente il gioco mentre chi lo vede per la prima volta non resiste a ispezionare ogni singolo componente. "Guarda questo gatto! Assomiglia a pallino", "Noo, ma questa è identica a Micia quando dorme sul letto". Sovrastati dai colori dei segnalini bottoni e dalle pedine dei felini "dolciotti" ci vorrà un po' prima che i vostri amici prestino attenzione alla spiegazione delle regole. Voi aspettate pazienti godendo quei momenti di stupore fanciullesco. Tutta questa gioiosa confusione era quello che ci voleva!

Colori saturi, gatti accoccolati, stoffe con fantasie accattivanti; i presupposti per un gioco rilassante ci sono tutti... invece preparatevi a sudare!

FASE 2: SI GIOCA! - Ora sembra che gli altri siano pronti ad ascoltare. Fortunatamente è semplice spiegare le regole: lo scopo del gioco è quello di comporre una coperta a toppe piazzando delle tessere sulla propria plancia. Ogni tessera è caratterizzata da un colore e una fantasia e quando avrete riempito tutte le caselle della plancia dovrete avere il punteggio più alto per vincere. Come si fanno i punti? Attirando i gatti (i quali vogliono specifiche sequenze di fantasie), aggiungendo bottoni (si ottengono per ogni tre tessere dello stesso colore vicine) e soddisfacendo le richieste delle tre tessere punteggio nella plancia. Quest'ultime richiedono che gli vengano piazzate adiacenti determinate sequenze o di colore o di fantasie (scegliete voi).

Quando è il proprio turno ci sono solo due cose da fare: piazzare una delle due tessere che avete e poi prenderne una delle tre disponibili nell'area comune. Tutto qui! Ci saranno sicuramente delle domande riguardo il funzionamento delle tessere punteggio, ma mostrando gli esempi sul manuale ogni dubbio verrà fugato. Si comincia!

Piazzamento dopo piazzamento noterete un fenomeno strano: il silenzio dilaga. Le risatine divertite e i commenti sulla dolcezza dei gatti spariranno e tutti inizieranno a fissare ipnotizzati la propria area di gioco con le mani sulle tempie. Il cervello si attiva computando le possibili azioni e gli occhi scorrono frenetici da una possibilità di punteggio all'altra, dalla plancia alle fantasie richieste dai gatti, dalle tessere disponibili ai bottoni colorati. "Ok, faccio quella sequenza di fantasie per attirare un gatto da 11 punti, ma così è difficile fare i 7 punti delle tessere punteggio", "Meglio mettere più bottoni, ma voglio anche quel gatto", "Devo assolutamente ottenere 15 punti mettendo colori e fantasie intorno a quella tessera".

Penserete, ragionerete, pianificherete una condotta di gioco e quando sarete felici della vostra strategia vi accorgerete che le tessere che aspettate non escono mai o, peggio, vi vengono sempre rubate dal vicino, quindi la vostra mente sarà sempre alla ricerca di un piano B. Quando poi sarete a metà strada, abbastanza soddisfatti del vostro operato, gli occhi scivoleranno sulle plance degli altri e... dannazione, perché hanno così tanti gatti! Perché ci sono tutti quei bottoni! È il momento del piano C... e così il vostro cervello non ha scampo, deve darsi da fare e al diavolo le chiacchiere frivole!

In ogni partita di Calico si selezionano 3 gatti tra i 10 presenti e ognuno ha le sue preferenze!

FASE 3: IL DOPO - Alla fine qualcuno ha trionfato, magari per un pochi punti, ma questo non lo ferma dal vantarsi con gli altri del titolo di "Maestro della coperta". Il tavolo torna ad animarsi, qualcuno è arrabbiato perché il giocatore prima di lui continuava a rubargli le tessere che gli servivano, qualcuno sarà comunque felice per i tanti gatti sulla sua plancia e qualcuno vorrà sicuramente fare un'altra partita, perché questa volta vuole provare un'altra strategia... e sicuramente gli altri saranno d'accordo.

Anche in un gruppo di non giocatori, Calico farà breccia e alla prossima occasione saranno gli altri a dire "Facciamo quel gioco con i gatti?".



SCHEDA TECNICA

- Editore: Little Rocket Games

- Ingombro scatola: Medio

- Tempo necessario a preparare il gioco: 4 minuto

- Tempo necessario a spiegare le regole: 8 minuti

- Lunghezza manuale: 16 pagine

- Complessità: Media

- Giocatori: 1-4

- Durata partita: 30-45 minuti



Può piacere a chi…

… i giochi puzzle in cui ci si concentra su una specifica meccanica di gioco



Potrebbe deludere chi…

… preferisce titoli meno impegnativi in cui c'è più chiacchiericcio intorno al tavolo



Mi è piaciuto. E poi?

Chi vuole un titolo con delle meccaniche simili a quelle di Calico, il consiglio è provare Sagrada che, pur avendo una struttura più rigida, è comunque un eccellente puzzle di piazzamento con un bellissimo impatto estetico. Un altro suggerimento è provare Santa Monica. Le meccaniche di gioco sono abbastanza diverse e la concentrazione necessaria non è paragonabile... ma l'atmosfera estiva, le illustrazioni rilassanti, la costruzione di una spiaggia brulicante di turisti e locali portano a uno stato di competizione rilassata che si integra a meraviglia con Calico.

