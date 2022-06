Videogiochi: Xbox invia ai giocatori un messaggio per supportarli in caso di depressione

Le restrizioni imposte dal Covid-19 e la necessità di restare chiusi nelle proprie case non ha fatto che accrescere l’urgenza di arginare in diversi modi possibili questo triste fenomeno, sperimentato ormai da un adulto su cinque. I videogiocatori sono tra i soggetti che più potrebbero soffrire di tali condizioni, così Xbox ha deciso di inviare un messaggio di testo ai propri utenti dove spiega come raggiungere un consulente del telefono amico in caso di forti crisi depressive .

L’azienda, in collaborazione con la Crisis Text Line, cerca dunque di mettere in contatto coloro che hanno vissuto situazioni di gioco difficili con consulenti certificati.

Più che un modo per prevenire e combattere la rabbia dei giocatori, con questa iniziativa

Xbox spera di creare uno spazio sicuro che possa servire ad affrontare qualsiasi situazione difficile che possa presentarsi in qualsiasi arena di gioco virtuale

segnalare al telefono amico diversi comportamenti aberranti, come molestie o bullismo

. La Crisis Text Line risponde agli utenti che chiedono assistenza o risorse per affrontare un particolare problema di salute mentale, ma non si ferma qui. I giocatori Xbox possono, ricevendo un numero da contattare per parlare con un consulente.

L’iniziativa dell’azienda videoludica è stata portata all’attenzione della rete dall’utente di Reddit "

Ben35832

qualcun altro abbia contattato la Crisis Text Line per segnalare come l’utente stesse attraversando una situazione difficile

". Nel suo caso, pare che non sia stato lo stesso giocatore a segnalare un momento di crisi, ma che. Come mostrato nella foto pubblicata in rete, il giocatore ha ricevuto infatti un messaggio da Xbox contenente il numero da inviare via SMS per essere contattato da un consulente, dove viene inoltre rassicurato che la conversazione sarà totalmente confidenziale.

Anche se non è chiaro perché Ben35832 abbia ricevuto questo messaggio, visto che ha intitolato il suo post "Non sono triste", e sebbene in molti abbiano commentato il gesto di Xbox come un tentativo d'intrusione nella privacy dell’utente,

sembra invece che l'azienda abbia davvero a cuore i propri iscritti e che stia sinceramente tentando di fornire un aiuto concreto ai giocatori che lo richiedono