Lutto nel mondo dei videogiochi: è morto Andrew Greenberg, autore di Wizardry

Amici dai tempi del college, Greenberg e Woodhead cominciano a lavorare sull'idea di creare un gioco di ruolo per PC dopo l'enorme successo di Dungeons & Dragons, creando una sorta di "campagna" giocabile capace di andare al di là dei classici labirinti: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, infatti, fu il primo, vero gioco di ruolo da vivere su PC dopo anni di esperienze cartacee e giochi testuali sviluppati per i mainframe PLATO, terminali presenti in buona parte dei college statunitensi dell'epoca.