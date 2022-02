Videogiochi: Lego lancia il set dedicato a Horizon Forbidden West

Per deliziare i fan della coraggiosa Aloy e del nuovo capitolo della sua avventura in esclusiva su console PlayStation, Horizon Forbidden West , LEGO ha creato un set di mattoncini dedicato alla cacciatrice dai capelli rossi e ad alcune delle macchine che popolano il suo mondo.

Il set di 1.222 pezzi include dunque il personaggio di Aloy, insieme a un Osservatore e a un’altra popolare creatura robotica del gioco: un Collolungo, alto 34 cm. Aloy è inoltre dotata di un copricapo, del suo immancabile Focus, oltre a una versione Lego della sua lancia e del suo arco.

IGN

La struttura a strati dei mattoncini ben si sposa con la composizione delle Macchine nell'universo videoludico, che la nostra eroina smantella pezzo per pezzo nelle sequenze di gioco per ricavarne preziose risorse. Lego e Guerrilla hanno annunciato al momento solo questo set, ma è facile immaginare che, come già successo con Super Mario Bros. e Sonic the Hedgehog, a questo modello se ne aggiungeranno degli altri.

"Fare squadra con Guerrilla è stato veramente eccezionale!", ha commentato Isaac Snyder, Designer del Gruppo LEGO. "Abbiamo conosciuto un team incredibilmente appassionato dell’universo di Horizon Forbidden West, che è stato di grande aiuto nel guidarci nella rappresentazione più autentica del videogioco in formato LEGO".

Purtroppo, i fan dovranno aspettare un po' per mettere le mani sul set Lego, visto che non sarà disponibile fino all’1 maggio al prezzo di 79,99 euro. Intanto potranno consolarsi giocando a Horizon Forbidden West dal 18 febbraio o ingannare il tempo leggendo la nostra recensione qui sulle pagine di Mastergame.

