Usa: i videogiochi single-player sono più amati di quelli multigiocatore, secondo uno studio

La ricerca, piuttosto sostanziosa, è stata condotta a partire dallo scorso anno non soltanto negli Stati Uniti, ma anche coinvolgendo giocatori provenienti da nazioni come Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Sudafrica e Turchia: lo studio ha così cercato di approfondire le preferenze degli utenti in fatto di videogiochi, rivelando che la maggior parte ama giocare a titoli incentrati su esperienze in solitaria. Tale preferenza è legata all'età dell'utente: il 74% dei giocatori di età superiore ai 55 anni evita i videogiochi online, mentre al contrario, solo il 30% dei giocatori sotto i 19 anni si trova meglio a giocare in solitaria.