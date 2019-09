Videogiochi da toilet: corse pazze a suon di ceramica e carta igienica

In sostanza, il gioco consiste nel conquistare la pole-position come tutti i giochi di guida, dopo un certo numero di giri all’interno di un circuito cittadino. Come in un Mario Kart con la dissenteria, i giocatori avranno la possibilità di sfoderare e migliorare le proprie abilità, come lanciare carta igienica addosso agli altri per rallentarli, cercando di evitare il più possibile gli ostacoli posti da passanti inorriditi.



Se siete alla ricerca di un gioco che lasci "fluire" tutto il vostro umorismo, sedetevi comodi (sapete bene dove), armatevi di mouse e tastiera e via alla corsa!