Videogiochi: gli annunci pubblicitari non influiscono negativamente sulla maggior parte dei giocatori

Scaricare un videogame gratuito sul proprio smartphone o dispositivo mobile significa spesso incorrere in una sfilza di annunci pubblicitari impossibili da disattivare, se non si vogliono perdere alcune preziose ricompense. Per quanto fastidiosa possa sembrare quest'eventualità, uno studio ha rilevato come due terzi dei giocatori non giudichino gli annunci pubblicitari all'interno dei videogiochi in modo negativo.