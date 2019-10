Da Watch Dogs a Far Cry: i videogiochi sbarcano in tv

Quale videogiocatore non ha mai sognato di vedere i suoi giochi preferiti al cinema o immergersi nei diversi episodi di una serie comodamente sul divano di casa? A quanto pare Ubisoft è diventata abilissima nel trasformare questi desideri in realtà: dopo l'annuncio di qualche mese fa dell'uscita in versione cinematografica di Tom Clancy's The Division , la casa franco-canadese rivela che giochi del calibro di Rayman , Far Cry e Watch Dogs saranno parte di un enorme progetto che le trasformerà in vere e proprie serie animate.

La notizia è trapelata grazie al The Hollywood Reporter, insieme a numerosi dettagli che annunciano inoltre diversi adattamenti che renderanno il contenuto dei telefilm adatto anche a un pubblico di giovanissimi, includendoli in un ampio "multiverso" dove le storie saranno interconnesse tra loro.

La serie dedicata a Watch-Dogs, per esempio, viene descritta come un "cybermistery", che si discosterà dai toni cupi e violenti della storia originale, per seguire invece le vicende più "cartoon" di una ragazza adolescente, alle prese con la sua doppia personalità da hacker che la segue come un'ombra sul pavimento della sua scuola, la Ada Lovelace Middle School.

Ubisoft è al lavoro anche sulla trasposizione televisiva di Blood Dragon, lo spin-off di Far Cry 3, nata da un progetto in collaborazione con Adi Shankar, producer del famosissimo Castlevania e della serie animata dedicata al gioco d'azione Devil May Cry.

