TheA500 Mini è la riedizione in miniatura di Amiga 500, in arrivo nel 2022

TheA500 Mini è un omaggio al periodo di massimo splendore degli anni '80 del personal computer a 16 bit; è ispirato alla versione del 1987 dell'Amiga 500, che presentava una CPU a 16/32 bit, 512 KB di RAM e una serie di chip personalizzati per produrre audio e video di prim'ordine.

TheA500 Mini arriverà nei negozi a inizio 2022 e tra i suoi venticinque classici includerà Worms, Another World, Simon The Sorcerer e The Chaos Engine. Non è però finita qui, perché sarà possibile caricare giochi tramite chiavetta USB con il supporto completo di WHDLoad e una serie di opzioni tra cui scegliere. Infine, questa riedizione permette di salvare e riprendere il gioco in qualsiasi momento.

TheA500 Mini viene fornito con il mouse a due pulsanti in stile originale e il gamepad di precisione a otto pulsanti, che consentirà di scegliere la modalità di gioco preferita. Per completare la tastiera su schermo, è possibile collegare una tastiera PC esterna standard così da avere funzionalità aggiuntive.

