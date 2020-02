Da giornalisti videoludici eroi dei fumetti: ecco The Last Game

Quello di The Last Game è un progetto inusuale: nato da un’idea di Emanuele Tenderini e Linda Cavallini e realizzato da Tatai Lab , il fumetto racconta una storia postapocalittica in cui quattro superstiti a un misterioso disastro devono sopravvivere in un territorio ostile. Una storia se vogliamo classica, che può contare su una particolarità interessante: i quattro protagonisti, in realtà, sono le versioni a fumetti dei redattori di Everyeye.it .

Il sito specializzato in videogiochi, intrattenimento e tecnologia ha deciso di dar vita a un progetto diverso, mettendo i suoi giornalisti Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Tommaso Montagnoli e Giuseppe Arace nei panni dei quattro eroi Fossa, Ale, Todd e Gius, che insieme formano i The Eyes.

Il progetto The Last Game, suddiviso in tre volumi, è stato sceneggiato da Alex Crippa e disegnato da Federico Butticé: la realizzazione è stata coadiuvata da Carlo Lauro, Davide Riboni e Roberta Pierpaoli, mentre i colori sono stati gestiti da Andrea Dotta, Francesco Romolo Antonelli, Valeria De Sanctis e Laura d’Addazio.

Il primo numero, intitolato Tutorial, sarà lanciato a marzo e racchiuso all'interno di un volume da 150 pagine, delle quali 120 dedicate al fumetto e le restanti all'artbook di coda. Per maggiori dettagli, vi lasciamo alla gallery dedicato al primo volume di The Last Game.

The Last Game, le foto del fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye.it IGN 1 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 10 di 14 IGN 11 di 14 IGN 12 di 14 IGN 13 di 14 IGN 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci Quattro giornalisti si tramutano in personaggi di fumetti nella nuova iniziativa di Tatai Lab

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!